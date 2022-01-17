تنديد دولي واسع بعد الهجوم الحوثي على الإمارات والتحالف بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليلة الإثنين أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله، "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء". ومن جانبها، تحدثت قناة المسيرة التابعة للمتمردين عن وقوع غارات جوية في صنعاء.

الولايات المتحدة

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

وفي وقت سابق تعهّدت الولايات المتحدة "بمحاسبة" المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم دام على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء". وأضاف في بيان أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم". وتابع سوليفان "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".

فرنسا

كما دانت فرنسا "بأشد العبارات" الهجوم "الذي تبناه" المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن "هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة. وفرنسا تعرب عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات".

وجدد الوزير دعوته للحوثيين إلى "الوقف الفوري لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة والانخراط بشكل بناء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة" في هذا البلد. وأضاف أن "فرنسا تعيد تأكيدها دعمها وقف الأعمال العدائية في أنحاء البلاد واستئناف النقاشات بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة".

المملكة المتحدة

دانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين الهجمات التي تبناها المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة.

وقالت تراس عبر تويتر "أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تبناها الحوثيون ضد الإمارات".

الأردن

وبدوره دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "الاعتداء الإرهابي الجبان" على مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الإماراتيين "في مواجهة كل ما يهدد أمنهم".

وقال بيان صادرة عن الديوان الملكي إن الملك عبدالله دان خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إمارة أبوظبي".

وأكد الملك خلال الاتصال "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم"، مشددا على أن "أمن الإمارات من أمن الأردن".

الأمم المتحدة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة ودعا "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلن الناطق باسمه. وأضاف الناطق ستيفان دوجاريك أن غوتيريش طلب من الحوثيين "منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة في المنطقة"، مذكرا بأن "الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأوضح دوجاريك أن غوتيريش يعتقد أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن" وحض "الأطراف على الانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة" مع مبعوثه "بهدف دفع العملية السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء النزاع في اليمن".

الحوثيون يدعون الشركات والمدنيين إلى "الابتعاد عن المنشآت الحيوية"

ودعا المتمردون اليمنيون الشركات والمدنيين إلى "الابتعاد عن المنشآت الحيوية" في الإمارات، بعد تبنّيهم اعتداء استهدف "عددًا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة "نحذر الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم".

وتبنى المتمردون اليمنيون مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى، مؤكدين استهداف "عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة". وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز نقلته قناة المسيرة "نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة" مشيرا إلى استهداف "عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة" بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وادعى المتمردون استهداف "مطاري دبي وأبوظبي ومصفاةَ النفطِ في المصفحِ وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الحساسة" في العملية التي أطلقوا عليها اسم "اعصار اليمن".