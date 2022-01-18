مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات شنّها التحالف على صنعاء غداة اعتداء الإمارات

قتل 11 شخصا على الأقل في غارات جوية شنها التحالف ليل الإثنين الثلاثاء على صنعاء غداة اعتداء على الإمارات تبناه الحوثيون، بحسب ما أفاد مصدر طبي وشاهد عيان وكالة فرانس برس.

وقال مصدر طبي إن "11 شخصا قتلوا في الغارات الجوية".

بدوره، أكد شاهد عيان مقتل 11 شخصا بينما كان يبحث في الأنقاض عن ناجين من أقاربه في وقت عملت جرافة على رفع أكوام الحجارة.

وقال أكرم الأهدل لوكالة فرانس برس إن "تحالف العدوان قصف البيت (..) 11 شهيدا وما زال البحث جاريا بين الانقاض عن جرحى وشهداء".

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الإثنين أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بعد الهجوم الذي استهدف العاصمة الإماراتية، فيما توعدت ابوظبي بالرد على الاعتداء "الآثم" و"الإرهابي" الذي استهدفها.