بالفيديو: مقتل أربعة أشخاص في انهيار مصعد في مبنى قيد الإنشاء بمدينة وهران الجزائرية

سقط الثلاثاء مصعد من الطابق الحادي عشر في مبنى بمدينة وهران الواقعة في غرب الجزائر ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وسارع رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنوا من إنقاذ شخص خامس.

وقع الحادث في حي ميرامار في قرابة الساعة التاسعة صباحا حيث سقط مصعد أشغال كان على متنه خمسة عمال بناء في مبنى قيد الإنجاز مكون من 11 طابقا.

وذكرت خدمات الحماية المدنية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الموقع، وتوفيت الضحية الرابعة أثناء نقلها إلى المستشفى متأثرة بإصابات خطيرة، فيما لا تزال الضحية الخامسة في حالة حرجة.

وقال النقيب سفيان بهلولي، طبيب الحماية المدنية "في حوالي الساعة 10:15، تلقينا مكالمة إغاثة. كانت المعلومات الأولية مفادها أن أحد المباني قد انهار في منطقة ميرامار. هرعنا إلى الموقع واكتشفنا أنه ليس انهيار مبنى؛ ولكن سقوط مصعد رافع في مبنى قيد الإنشاء. يستخدم المصعد لنقل عمال البناء والمعدات داخل المبنى".

وتابع المتحدث "انقطع أحد الكوابل الذي يشد المصعد ما أدى إلى سقوطه".

كان من بين الضحايا 3 جزائريين واثنين من العمال الأجانب".