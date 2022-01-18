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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: آثار الهجوم الحوثي على منشأة نفطية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

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بقلم:  يورونيوز
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صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في مطار أبو ظبي
صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في مطار أبو ظبي   -   حقوق النشر  Planet Labs PBC via AP

أظهرت صور أقمار صناعية آثار هجوم مدمر شنه الحوثيون من اليمن، على منشأة نفطية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأظهرت الصور التي التقطتها مخابر "بلانيت لابز بي بي سي" وحللتها وكالة أسوشيتد برس، الدخان يتصاعد فوق مستودع حي المصفح.

وأظهرت صورة أخرى التقطت بعيد وقت قصير آثارا للاحتراق، ورغوة بيضاء لإخماد الحرائق على أرضية المستودع. وتعرف شركة أبوظبي الوطنية للنفط بالاسم المختصر "أدنوك"، وهي شركة للطاقة على ملك الدولة توفر الكثير من ثروة الإمارات العربية المتحدة.

ولم ترد "أدنوك" على الفور على أسئلة أسوشيتد برس بشأن الموقع، وتقدير الأضرار الناجمة عن الهجوم. وقالت الشرط إن الهجوم وقع صباح أمس الإثنين. وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها تعمل إلى جانب السلطات المختصة لتحديد سبب الهجوم، معلنة البدء عن تحقيق مدقق.