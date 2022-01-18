شاهد: هندوس ماليزيا يحتفلون بمهرجان "تايبوسام" وسط اجراءات مشددة بسبب جائحة كوفيد

احتفل الهندوس في ماليزيا بمهرجان "تايبوسام" حيث شق المصلون طريقهم صعودا نحو المعبد للوفاء بالعهود وأداء الصلوات. وأقيم المهرجان السنوي، الذي استقطب الآلاف من المصلين وسط قيود صارمة بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشمل القيود تقليل عدد المشاركين وعدم السماح للأطفال بالمشاركة ويُطلب من المؤمنين أيضا اتباع الإجراءات الخاصة بالفيروسات المحلية والتي تتطلب تلقيحًا كاملاً وفحوصات قياس درجة الحرارة. تم إلغاء الاحتفال العام الماضي بسبب الإغلاق وإجراءات مراقبة الحركة التي فرضتها الحكومة في ذروة الوباء.

وأعرب الكثير من المصلين عن سعادتهم بالمشاركة في احتفالات "تايبوسام" على الرغم من بعض القيود، على غرار جيا شيترا البالغة من العمر 47 عاما وهي سيدة أعمال محلية قالت إنها حزينة بسبب المشاركة المنخفضة مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت جيا شيترا: "أنا حزينة للغاية اليوم لأنه في السابق خلال هذا المهرجان في كهوف باتو، كان هناك الكثير والكثير من الناس لأداء طقوسهم بوفاء، ولكن هذا العام محزن لأنه لا يمكن للكثيرين القيام بذلك".

وفي الوقت نفسه أعرب سري رام بيلاي وآشوين نيلا عن سعادتهما بقدرتهما على الوفاء بوعودهما الطقوسية بعد عدم قدرتهما على أدائها العام السابق. أشوين نيلا قال: "في الواقع هذا العام الذي أتيحت لنا فيه الفرصة للاحتفال بتايبوسام هو أيضًا نعمة كبيرة أود أن أقولها. لأن العام الماضي بسبب الإغلاق لم نحتفل مطلقا".

في السنوات التي سبقت الوباء كان مئات الآلاف من المصلين يسافرون صعودا إلى الكهف الهندوسي الأكثر قداسة في ماليزيا للقيام برحلة مبهرة من أجل طلب التقوى والتكفير عن الذنب.