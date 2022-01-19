بايدن يحذر روسيا من أنها ستتكبّد خسائر بشرية "فادحة" إذا غزت أوكرانيا

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء روسيا من أنها ستواجه "كارثة" في حالت غزت أوكرانيا، مقدّرا في الآن نفسه أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يريد نشوب حرب واسعة النطاق".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي "ستكون كارثة لروسيا"، محذرا موسكو من خسائر "فادحة" في الأرواح بساحة القتال وعقوبات "قاسية" غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي.

وتوقع الرئيس الأمريكي أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.