ماكرون يدعو الأوروبيين إلى تشكيل نظام أمني جديد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى ضرورة أن تبني أوروبا "نظاماً أمنياً جديداً" يستدعي عملية "إعادة تسلح استراتيجية" من خلال إشراك حلف شمال الأطلسي في مواجهة روسيا، داعياً إلى "حوار صريح" مع موسكو.

وفي خطاب ألقاه أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حول أهداف الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي قال ماكرون: "يجب أن تقودنا الأسابيع القليلة القادمة إلى طرح اقتراح أوروبي لبناء نظام جديد للأمن والاستقرار".

وأكد ماكرون أنه يجب أن يؤسس الأوروبيون "نظاماً أمنياً جديداً" من خلال التنسيق في ما بينهم، ثم "نشارك الخطة حلفاءنا المنضوين في إطار حلف شمال الأطلسي، ثم نطرحه للتفاوض مع روسيا" على حد قوله.

وتسلمت فرنسا اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وقال ماكرون إن تغير المناخ والتحول الرقمي والأمن هي أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ودعا الدول الأعضاء إلى الاتحاد والتوصل إلى مواقف مشتركة.

كان ماكرون في ستراسبورغ صباح الأربعاء لبدء الرئاسة الفرنسية للكتلة بإلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي.

ووصف الزعيم الفرنسي تغير المناخ بأنه التحدي الأول للقارة "، مشيداً بأوروبا لكونها المكان الذي اجتمع فيه العالم في عام 2015 للتعرف على إلحاح المناخ ولتحديد هدف أن تصبح محايدًا للكربون بحلول عام 2050".

إدراج الحق في الإجهاض وحماية البيئة

وفي شأن آخر، قال الرئيس الفرنسي إنه يرغب في إدراج الحق في الإجهاض وحماية البيئة في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أنه من الضروري "تحديث هذا الميثاق ليكون أكثر وضوحًا بشأن الاعتراف بالحق في الإجهاض أو حماية البيئة".