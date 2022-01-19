كوريا الجنوبية تتوقع توقيع مذكرة تفاهم لقرض ميسر لمصر بقيمة مليار دولار

قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة يوم الأربعاء إن بلاده تتوقع توقيع مذكرة تفاهم بشأن قرض ميسر بقيمة مليار دولار لمصر أثناء زيارة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وقال السفير هونغ جين ووك لرويترز إن القرض ستكون مدته خمس سنوات، ولم يتم بعد تأكيد بنوده بشكل محدد.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس.

وكانت بوابة جريدة الأهرام الحكومية قد نقلت عن السفير هونغ قوله إن المحادثات بين الرئيسين ستهدف إلى توقيع اتفاقيات تعاون في إنتاج المركبات الكهربائية وتحلية المياه وإنتاج الهيدرجين والطاقة المتجددة.

وتتطلع كوريا الجنوبية إلى المشاركة في إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية المصري، بحسب وصف هونغ الذي قال إن شركة كيه إتش إن بي الكورية الجنوبية المتخصصة في الطاقة الكهرومائية والنووية قد تشارك في المشروع بعد أن توصلت هذا الشهر إلى اتفاق مع شركة روساتوم الحكومية الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بمصر.

كذلك قال هونغ إن شركة هيونداي روتيم تقيم محادثات مع شركة مصرية لم يكشف عن هويتها لإنشاء "مصنع إنتاج" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن حالياً بجولة شرق أوسطية شملت الإمارات العربية المتحدة والسعودية قبل أن يزور مصر.