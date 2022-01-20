شاهد: صور قمر اصطناعي تظهر حشوداً عسكرية روسية ضخمة بالقرب من أوكرانيا

صورت أقمار صناعية تابعة لشركة "ماكسار تكنولوجيز"، عدداً من المواقع العسكرية الرئيسية في غرب روسيا وهي تستقبل قوات عسكرية جديدة، ومعدات عسكرية إضافية.

ويقول الغرب الذي يتخوف من اجتياح روسي جديد لأوكرانيا، إن هناك نحو 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية.

وتوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرك عسكري داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفاً لروسيا ولاقتصادها.

وقول بايدن إن التدخل الروسي قد يكون "محدوداً" أثار ردود فعل في أوكرانيا نفسها.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي الجمعة في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء، أن بلينكن سيتوجه بعدئذ إلى برلين للاجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ثم مع المجموعة الرباعية، في إشارة إلى مجموعة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.