بلينكن يتوعد بالرد على أي تجاوز لموسكو ويؤكد.. "روسيا لا تملك قوة الغربيين مجتمعين"

أعلن البيت الأبيض، الخميس بأنه سيعمل على قدم وساق مع القوات الأوكرانية في حال غزت روسيا أوكرانيا، وأضاف البيت الأبيض في حال تحركت القوات العسكرية الروسية إلى أوكرانيا فسيتم اعتبار ذلك غزوًا وستقوم الولايات المتحدة بالرد.

فيما أفاد الرئيس الأوكراني تعليقا على غزو روسي محتمل بأـنه لا وجود لما يسمى "توغلات محدودة. "

القوى الغربية متحدة في مواجهة روسيا

وتوعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس بالرد على "أي" تجاوز للقوات الروسية للحدود الأوكرانية، وذلك بعدما أثار الرئيس جو بايدن انتقادات بقوله إن توغلا "محدود" يمكن أن يستدعي ردا أقل.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في برلين: "كنا واضحين جدا طوال الوقت، إذا تحركت أي قوات عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية وارتكبت أعمالا عدوانية جديدة ضد أوكرانيا، فإنها ستُقابل برد سريع وشديد. وأضاف بلينكن أن القوى الغربية متحدة في مواجهة روسيا، مضيفا أن موسكو لا تملك "قوة" مماثلة.

وأضاف بعد المحادثات التي عقدت في برلين بين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إن الغربيين "يعملون معا وبصوت واحد عندما يتعلق الأمر بروسيا. هذه الوحدة تعطي قوة، قوة ... لا تملكها روسيا ولا يمكنها بلوغها".

ألمانيا تحذر روسيا من أي عمل "عدائي" روسي في أوكرانيا

أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية خلال المؤتمر الصحفي المشترك: أن أي عمل عدائي روسي جديد ستكون له "تداعيات خطيرة".

وقالت بيربوك في المؤتمرالصحفي: "نحض روسيا على اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد... أي موقف عدائي جديد، أي عمل عدائي جديد ستكون له تداعيات خطيرة".