توقيف شخصين في إنجلترا في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في كنيس بتكساس

قالت الشرطة البريطانية، اليوم، الخميس، إن رجلين اعتُقلا في إنجلترا لصلتهما بالتحقيق مع احتجاز رهائن في كنيس في تكساس الأميركية، في نهاية الأسبوع الفائت.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا في بيان "ألقي القبض على رجلين هذا الصباح في برمنغهام ومانشستر. وما يزالان رهن الاحتجاز لدى الشرطة".

وكانت الشرطة التي تتعاون مع السلطات الأميركية في هذا التحقيق اوقفت الأحد مراهقين في جنوب مانشستر قبل أن تفرج عنهما الثلاثاء.

وكانت السلطات الأميركية فتحت تحقيقاً "دولياً"، بشأن الرجل الذي احتجز السبت أربعة أشخاص، داخل كنيس في مدينة كوليفيل في ولاية تكساس، وقضى خلال اقتحام الشرطة.

وخرج جميع الرهائن سالمين بعد عملية الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) أن المشتبه به مواطن بريطاني اسمه مالك فيصل أكرم يبلغ 44 عاماً، وأضاف أنه كان يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة الإرهاب.