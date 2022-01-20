المحكمة العليا ترفض طلباً لترامب بخصوص وثائق تتعلق باعتداء الكابيتول

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وحاول ترامب منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق.

وكان القاضي المحافظ كلارنس توماس الوحيد من بين أعضاء المحكمة العليا الذي صوت لصالح تعليق الحكم.

وسعى ترامب إلى استخدام صلاحيته كرئيس سابق من أجل الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، في محاولة لإبقاء تلك المتعلقة بالاعتداء بعيداً عن لجنة التحقيق.