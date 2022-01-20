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أوكرانيا

شاهد: بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

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بقلم:  يورونيوز
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صواريخ مضاد للدبابات في معرض دولي للأسلحة في العاصمة الأوكرانية كييف. 2018/10/09
صواريخ مضاد للدبابات في معرض دولي للأسلحة في العاصمة الأوكرانية كييف. 2018/10/09   -   حقوق النشر  إيفريم لوكاتسكي/أ ب

محملة بأسلحة مضادة للدبابات، حطت طائرة عسكرية بريطانية في مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد أسبوع من إعلان وزير الدفاع البريطاني بان ولاس، بأن بلاده ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية مضادة للدبابات، لمساعدة هذا البلد في الدفاع عن نفسه، في حال تعرض لهجوم روسي.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني لشؤون الاندماج أناتولي بيترينكو: "لا شك أن هذا سيدعم قواتنا كما أنه سيعزز قدراتنا الدفاعية، أريد التأكيد أن هذه المساعدة ستستعمل حصريا بغرض الدفاع عن النفس، وحماية قواتنا وبنيتنا التحتية الحيوية وحماية المدنيين، في حال وقوع أعمال من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف علق على إعلان وزير الدفاع البريطاني قائلا، إن قرار المملكة المتحدة لا يساعد في تخفيض حدة التوتر بين روسيا والغرب، وإنه "ليس دفاعيا فحسب، بل إنه هجومي أيضا".