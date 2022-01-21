فيديو: السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

تشهد المدن السعودية الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج ست مدن في شمال البلاد وصلت الحرارة في بعضها إلى ثلاث درجات تحت الصفر.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد ثلاث درجات تحت الصفر، حسب المركز الوطني للأرصاد.

تُعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد الخميس، إنّ السعودية ستشهد "انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى، من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر".

وسجلت مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن الجمعة ثلاث درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

ولم يمنع تدني الحرارة التي وصلت إلى ثماني درجات عند الظهيرة المصلين من التوجه إلى المساجد في وسط الرياض لأداء صلاة الجمعة، لكنّ مع اتخاذ أقصى احتياطاتهم.

واشتكى العامل الباكستاني محمد غول البالغ 44 جاعاما لوكالة فرانس برس، من إنّ "الشتاء الحالي بارد للغاية والرياح شديدة".

وقال وهو يجلس بالمسجد ملتحفا سادارًا باكستانيًا صوفيًا بني اللون "اعتقد أنني لم أر مثل هذا الطقس البارد من سنوات طويلة".

وكان الكثير من المصلين يرتدون معاطف ثقيلة بعضها يتضمن غطاء للرأس للوقاية من البرد وشدة الرياح.

من جهته، قرر الطالب أسامة الحمودي البالغ 19 عاما عدم الخروج من بيته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا لأداء صلاة الجمعة.

وقال الشاب الذي ارتدى سترة صوفية رمادية فوق جلبابه الأبيض وأحكم إغلاق معطفه الداكن المضاد للمطر "نحن غير معتادين على هذه البرودة. سأمكث في المنزل جوار المدفأة"، قبل أن يغادر سريعا.

وخلت الأماكن الخارجية في عدد من المقاهي من الرواد الذين فضلوا الجلوس بالداخل قرب المدافئ.

في المقابل، أعرب عدد من السكان عن سعادتهم بموجة البرد المفاجئة.

وقالت ربة المنزل السعودية أم عبد الله، إنّ "أهل الرياض يحبون الأجواء الباردة. نعم نشعر بالبرد لكننا سعداء".

وتابعت أن الجو البارد يساعد على "الشعور بالتغيير وتعديل المزاج النفسي".

والأربعاء، سجلت مدينة طريف في شمال السعودية ست درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020 مكث بدون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.