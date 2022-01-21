مجلس الأمن "يندد" بالإجماع ب"الهجمات الإرهابية" للحوثيين على الإمارات

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "باشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي" الإثنين المتمردون الحوثيون في اليمن، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من كانون الثاني/يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.