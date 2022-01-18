الإمارات تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد هجمات الحوثيين على أراضيها

دعت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الهجمات التي شنها المتمردون اليمنيون على أبوظبي ما استدعى ردا للتحالف العسكري بقيادة السعودية في صنعاء.

وقالت لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن إن "دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت بتجاهل تام للقانون الدولي". وطالبت باجتماع طارئ للمجلس. ولم يحدد بعد موعد لهذا الاجتماع.

وأضافت الرسالة أن هذه الهجمات تشكل "خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة لتهديد السلام والأمن".

أسفرت الهجمات في أبوظبي عن سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى. وردا عليها شن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والذي تشارك فيه الإمارات، غارات جوية ليل الإثنين إلى الثلاثاء أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا ونحو عشرة جرحى في صنعاء.