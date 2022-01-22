‭ ‬بعد هجوم الحوثيين.. الإمارات توقف الطائرات المسيرة للهواة لمدة شهر

قالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان، إنها قررت وقف نشاط الطائرات المسيرة للهواة والطائرات الرياضية الخفيفة لمدة شهر اعتبارا من يوم السبت وذلك بعد هجوم دام لحركة الحوثي اليمنية على البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت الإمارات الأسبوع الماضي، إن الحركة المتحالفة مع إيران استخدمت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في هجوم الاثنين الماضي الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين، مضيفة أنها اعترضت بعضا منها.

ولم تشر وزارة الداخلية في بيانها يوم السبت إلى هجوم الحوثيين، لكنها قالت إن قرار الحظر يعود إلى ممارسات خاطئة "رصدت في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين".

وقال البيان "تهيب وزارة الداخلية بوقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن".

وأضافت "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة".

وقالت الإمارات، إن الهجوم أصاب مستودعا للوقود تابعا لشركة أدنوك للنفط التابعة للدولة في مصفح وموقع إنشاء قرب مطار أبو ظبي.

وتشارك الإمارات في تحالف تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن. وقلصت الإمارات وجودها العسكري باليمن على نحو كبير في 2019 لكنها لا تزال توفر دعما لقوات يمنية شارك بعضها مؤخرا في قتال الحوثيين بمحافظتي شبوة ومأرب المنتجتين للنفط والغاز.