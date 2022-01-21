شاهد: سوريون يلهون بالثلج بعد انحسار العاصفة "هبة"

بعد أيام من وصول العاصفة "هبة" إلى لبنان وسوريا وبعض الدول المجاورة، قررت العديد من العائلات الخروج للهو والاستمتاع بالثلوج التي تهاطلت بكثافة خلال الأيام الماضية والتقاط بعض الصور التذكارية.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وتساقطت الأمطار والثلوج بغزارة في مناطق كثيرة في سوريا.

وبعد أن بدأت العاصفة "هبة" بالانحسار، قررت بعض العائلات السورية في بلدة بلودان الجبلية الخروج من منازلهم للاستفادة من الطقس المشمس وللاستمتاع بالثلج.

وبعد أن أمضى الأسبوع بكامله وهو قابع في منزله، كان محمود زيدان سعيدًا وهو يرى أطفاله يمرحون ويستنشقون بعض الهواء النقي.

وقال "جئنا مع بداية العام حتى يتثنى للأطفال رؤية الثلج واللعب، بعد أن كانوا يعانون من موجة البرد القارس".

هذا وتسببت العاصفة في تعطيل سير الحياة الطبيعية في مناطق أخرى في سوريا.

وتعد العاصفة "هبة" واحدة من أعنف ضربات الطقس التي تمر بها المنطقة.