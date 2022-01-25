شاهد: عاصفة ثلجية تضرب أثينا وتخلف جمالاً وفوضى

استمتع بعض الناس بالمشي واللعب على الجليد يوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية، بينما واجه آخرون الأضرار التي سببتها عاصفة ثلجية ضربت منطقة أثينا الأوسع.

خلفت العاصفة الثلجية لتي تخللها رعد وبرق مشاهد خلابة ونادرة قرب معالم المدينة الشهيرة.

إلا أن المتعة التي خلفتها العاصفة للبعض، قابلها حظ سيء بالنسبة للبعض الآخر.

تحركت فرق الإنقاذ لإخلاء الطرق التي قُطعت بعد العاصفة التي ضربت اليونان وتركيا على حد سواء، مما ترك أعداداً كبيرة من الناس والمركبات عالقين طوال الليل في درجات حرارة شديدة الانخفاض.

وحذرت السلطات الناس من الخروج غير الضروري وطلبت منهم اقتصار تحركاتهم على الأمور الضرورية فقط، واستخدام السلاسل المعدنية في شوارع المدينة. لكن الكثيرين توجهوا إلى أعمالهم صباحاً عندما كان تساقط الثلج خفيفاً جداً ثم وجدوا أنفسهم محاصرين في سياراتهم مع مرور اليوم.

تعرضت السلطات وإدارة الطرق السريعة لانتقادات شديدة بسبب وضع الطرقات وبقاء السائقين لساعات طويلة محاصرين على الطرق السريعة.

لا تزال فرق الإنقاذ تحاول يوم الثلاثاء تحرير ما بين 200 إلى 300 سائق محاصرين على طريق سريع رئيسي يمر عبر أثينا ويربط العاصمة اليونانية بالمطار الدولي في المدينة.

بعض السائقين تركوا سياراتهم وعادوا إلى منازلهم مشياً على الأقدام. في حين توجه آخرون إلى محطة قطار قريبة، وقفزوا فوق الحواجز على جانب الطريق للوصول إلى الرصيف بعد قضاء الليل في سياراتهم.