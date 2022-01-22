مونديال 2022: مواجهتان ناريتان في التصفيات الإفريقية بين مصر والسنغال والجزائر والكاميرون

أسفرت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 لكرة القدم السبت، عن مواجهات نارية بين مصر والسنغال والجزائر والكاميرون.

في مدينة دوالا في الكاميرون التي تستضيف حالياً كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أقيم السحب يوم السبت.

وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة منتخبات هي السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبالتالي، سيتواجه الزميلان في ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح مع السنغالي ساديو ماني، فيما سيسعى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز إلى حجز مكان لـ"محاربي الصحراء" في المونديال القطري، بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا.

وتم توزيع المنتخبات العشرة إلى مستويين بناءاً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وضم المستوى الأول الذي يشمل المنتخبات الأعلى تصنيفاً، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفاً أو من المستوى الثاني وهي مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية. (وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

ويقام الدور الحاسم بين 21 و29 آذار/مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل من خلال 5 منتخبات إفريقية إلى كأس العالم 2022.

وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

مصر - السنغال

الكاميرون - الجزائر

غانا - نيجيريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية - المغرب

مالي - تونس

سبب إضافي يجعل المواجهات بين هذه الدول شيقة، وهو أن هذه المنتخبات المتأهلة جميعها سبق وأن شاركت في المونديال، عدا المنتخب المالي، الذي سيتمكن من المشاركة للمرة الأولى في كأس العالم 2022 في قطر في حال فوزه على تونس.