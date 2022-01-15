كأس أمم إفريقيا: مصر تحيي آمالها بالفوز على غينيا بيساو ونيجيريا تبلغ الفوز الثاني

فاز المنتخب المصري لكرة القدم اليوم السبت على منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدف دون مقابل ليحيي آماله في الصعود إلى الدور الثاني من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من المباراة عن طريق قائد المنتخب المصري محمد صلاح الذي اختير أيضا كأفضل لاعب في المباراة التي شهدت إلغاء الحكم لهدف سجله منتخب غينيا بيساو.

وجاء الفوز المصري بعد هزيمة الفراعنة في أولى لقائاتهم بالبطولة بنتيجة 1-صفر أمام نيجيريا.

وأضحى المنتخب النيجيري ثالث المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون بفوزه على نظيره السوداني 3-1 السبت على ملعب "أومنيسبور" في غاروا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل صامويل تشوكوويزي (3) وتايو أوونيي (45) وموزيس سايمون (46) أهداف نيجيريا، والي الدين خضر (71 من ركلة جزاء) هدف السودان.

وهو الفوز الثاني تواليا لنيجيريا بعد الأول على مصر 1-صفر في الجولة الاولى، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ولحقت بمنتخبي الكاميرون المضيف (المجموعة الأولى) والمغرب (الثالثة).

في المقابل، مني السودان بخسارته الأولى بعد تعادله السلبي مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.

وتلعب مصر مع غينيا بيساو لاحقا على الملعب ذاته.

واحتاج منتخب "النسور الممتازة" الى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل عندما أرسل الظهير أولا آينا كرة من رمية تماس داخل منطقة جزاء المنتخب السوداني فاستلمها لاعب نانت الفرنسي موزيس سايمون وهيأها خلفية للمندفع تشوكوويزي الذي سددها زاحفة الى يمين الحارس علي بوعشرين (3).

ودفع الهدف المبكر السودان الى استلام زمام المبادرة، وحاول القيام برد فعل سريع، حيث وصلت الكرة اثر سلسلة تمريرات قصيرة الى ياسين حامد الذي سدد من داخل المنطقة إلا أنها ارتطمت بقدم المدافع زيدو سنوسي (7).

صورة من مباراة منتخبي نيجيريا والسودان ضمن كأس الأمم الإفريقية AFP

وتأثر فريق المدرب برهان تية بغياب نجم الهجوم محمد عبد الرحمن بداعي الإصابة، فشارك بدلاً منه مصعب محمد "جلنجات" كرأس حربة الى جانب عبد الرازق عمر وجمعة عمر وخلفهم ياسين حامد، إلا أنهم اصطدموا بدفاع نيجيري قوي يقوده لاعب ليغانيس الاسباني كينيث أومريو ونجم واتفورد الانكليزي وليام تروست إيكونغ، فيما شغل الخط الأمامي مهاجم ليستر سيتي الانكليزي كليتشي إيهياناتشو ولاعب يونيون برلين الألماني تايو أوونيي.

وسدد عبد الرازق عمر من بعيد الى جانب المرمى (10)، وأخرى لمحمد الرشيد أمسكها الحارس مادوكا أوكويي (14).

وكاد إيهياناتشو ان يعزز التقدم عندما تلقى كرة بينية وسددها قوية صدها الحارس أبو عشرين (26).

واستعادت نيجيريا السيطرة على المجريات تدريجيا، ومرر لاعب رينجرز الاسكتلندي جو أريبو كرة أمامية الى تروست إيكونغ الذي سددها قوية أنقذها أبوعشرين بفدائية (35) فوصلت الى تايوو أوونيي الذي سددها بالقائم الأيمن وحاول إعادتها لكن المدافع مصطفى الفدني أبعدها عن خط المرمى (36).

ولعب تشوكوويزي كرة الى داخل المنطقة حاول سايمون خطفها برأسه لترتد من رأس المدافع السوداني صلاح الدين نمر ومنه الى رأس أوونيي الذي حولها نحو المرمى فشل أبو عشرين في إمساكها لتتهادى في شباكه (45).

وعززت نيجيريا تفوقها مطلع الشوط الثاني عبر سايمون الذي تبادل التمرير مع أوونيي وسدد فور دخوله المنطقة عن الجهة اليسرى داخل الشباك مستغلاً الخروج الخاطئ لأبو عشرين من مرماه (46).

وهدأ إيقاع المنتخب النيجيري فيما اندفع "صقور الجديان" بحثاً عن تقليص النتيجة، وكان لهم ما أرادوا من ركلة جزاء احتسبها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميس بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد مسك آينا لقميص مصطفى كرشوم فانبرى لها خضر وسددها قوية الى يسار الحارس مادوكا (71).

وكاد البديل لاعب ولفرهامبتون أليكس ايوبي ان يعزز تقدم نيجيريا إلا ان تسديدته القوية مرت بجانب مرمى أبو عشرين (75).