شاهد: أنصار الجهاد الإسلامي يتظاهرون في غزة للتنديد بالحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن

سار أنصار حركة الجهاد الإسلامي في شوارع مدينة غزة للتنديد بالحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وسط تصاعد دراماتيكي للصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وخلق ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أمام المتظاهرين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التعبئة من أجل إنهاء العدوان على اليمن ووضع حدّ لما أطلق عليه بـ "الحرب العبثية والمجنونة" والتي اعتبر أنها لا تخدم سوى مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

واعتبر خالد البطش أن "المليارات التي أهدرت على الحرب في اليمن، والأرواح التي فقدت في اليمن، من الشعب اليمني المتضرر، أو بين جنود التحالف من سعوديين وسودانيين وغيرهم، تشكل مكسبا صافيا لإسرائيل وخسارة كبيرة من أجل قضيتنا ومن أجل المقاومة". وأضاف: "هذه المجازر غير المقبولة وصمة عار على كل من ساهم فيها سواء بالقتل أو بالسكوت أو بغض الطرف عما يجري".