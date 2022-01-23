شاهد: عاصفة ثلجية تغلق الطرق في شمال وغرب إيران وتعيق حركة المرور

تضررت حركة المرور في الأيام الأخيرة في شمال وغرب إيران بسبب العاصفة الثلجية العنيفة التي اجتاحت البلاد، وبقي عشرات السائقين عالقين داخل سياراتهم بعد أن تقطعت بهم السبل لساعات بسبب تراكم الثلوج.

وواجه سكان مقاطعة أردبيل الشمالية الغربية وزنجان في الجنوب الغربي لإيران وغيرها من المناطق صعوبات كبيرة في التنقل والتزود بالمواد الغذائية.

وكغيرها من المحافظات الإيرانية، غطى تساقط الثلوج بكثافة مقاطعة لورستان الغربية.