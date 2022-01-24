فيديو: تبّون يصل القاهرة في أول زيارة لرئيس جزائري منذ 14 عاماً

استقبل اليوم الإثنين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة مصر لمدة يومين.

الزيارة هي الأولى لرئيس جزائري إلى مصر منذ زيارة الرئيس الراحل عبد الفتاح بوتفليقة عام 2008 بينما زار السيسي الجزائر عام 2014 في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه السلطة في نفس العام.

وتأتي زيارة تبّون بعد حوالي أسبوع من استقبال السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ومن المنتظر أن يناقش الرئيسان عدة ملفات إقليمية أهمها الوضع في ليبيا وخاصة بعد فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد مسبقاً الشهر الماضي، بالإضافة إلى الشأن التونسي والقضية الفلسطينية.

كذلك أفادت تقارير إعلامية بأن السيسي وتبّون سيجريان مباحثات حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.