فيديو:السيسي يشارك الأقباط في مصر الاحتفالات بعيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في القاهرة

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد القبطي الأرثوذكسي في كاتدرائية ميلاد المسيح في القاهرة. وحضر السيسي قداس عشية عيد الميلاد وقدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، وسط احتفاء كبير من الحاضرين في احتفالات الكاتدرائية.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، الرئيس السيسي لدى وصوله، بصحبته الأساقفة المشاركين له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

وقال السيسى، خلال كلمة من كاتدرائية ميلاد المسيح: "لا أريد أن آخذ الكثير من الوقت من أجل قداسة البابا تواضروس، وكذلك لأترككم تحتلفون بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل". وتابع السيسي قائلا: "أنا أتحدث من خلال هذه الفرصة لكل المصريين، لقد بدأنا طريقا عاهدنا فيه ربنا كما عاهدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله سنواصله مع بعض. الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا دون أي فرق أو تمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض".

وفي غزة، احتفل مسيحيو فلسطين بقداس عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة القديس بورفيريوس. وتعد الكنيسة ثالث أقدم كنيسة في العالم وسميت نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها.