سعد الحريري يعلن تعليق عمله السياسي وجنبلاط يرى في القرار "إطلاقاً ليد حزب الله"

أعلن رئيس الحكومة السابق والزعيم السني الأبرز في لبنان سعد الحريري "تعليق" نشاطه في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني".

وجاء ذلك بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان. وأوضح أنه لن يتقدم كذلك "بأي ترشيحات من تيار المستقبل" الذي يتزعمه "أو باسم التيار".

وبدأ الحريري كلمته من بيت الوسط، بالإشارة إلى ظروف دخوله المعترك السياسي في بلاده قائلا: "بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري وقع الخيار عليّ لمواصلة مشروعه السياسي وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة"، وقال: "مشروع رفيق الحريري منع الحرب الأهلية وأمن حياة افضل للبنانيين وأنا نجحت بالاولى ولم يكتب علي النجاح في الثانية".

وأضاف:"فرضت عليّ تسويات من الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون وهي أتت على حسابي. كل خطوة اتخذتها كانت بسبب حرصي على مصلحة اللبنانيين والتي كانت سببا بخسارة ثروتي الشخصية وصداقاتي الخارجية. بعض اللبنانيين باتوا يعتبروني أحد أركان السلطة التي تسببت بالكارثة. كنتُ الوحيد الذي استجبت لثورة 17 تشرين فقدمت استقالة حكومتي ومن بعدها إصراري على تشكيل حكومة اختصاصيين".

ردود فعل داخلية

في ردّ سريع، قال قال الزعيم الدرزي السياسي اللبناني وليد جنبلاط إن قرار الحريري عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعليق دوره في الحياة السياسية "يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين".

وتابع جنبلاط في تصريحات لرويترز أنه يشعر بحزن شديد لقرار الحريري مضيفاً "إننا نفقد ركيزة للاستقلال والاعتدال".

من جهته غرد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر تويتر وقال: "كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها".

أما تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فرأى أن موقف سعد الحريري "يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه"، وأضاف في تغريدة عبر تويتر أنه "لعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار".