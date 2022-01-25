فقدان أثر 39 شخصاً بعد انقلاب مركب قبالة فلوريدا

بدأ خفر السواحل الأميركي البحث عن 39 شخصاً فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا فيما قال إنه يشتبه في أنه "عملية لتهريب البشر".

وقال بيان على تويتر الثلاثاء إن خفر السواحل في ميامي تلقى تقريراً عن رجل "متشبث بمركب مقلوب على بعد 45 ميلاً تقريباً شرق خليج فورت بيرس".

#BREAKING@USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR



More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022

وقال أحد الناجين إن القارب غادر جزر الباهاماس ليل السبت لكنه واجه أحوالًا جوية سيئة وانقلب. ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.