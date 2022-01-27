سفير روسيا لدى بروكسل لـ"يورونيوز": غزو أوكرانيا خدعة تروج لها دول غربية

أكد سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف أن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا واوضح في مقابلة له مع يورونيوز، أن "ليس لدى موسكو نية للعدوان على جارتها".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن "روسيا ليس لديها أي نية لغزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى" واصفاً الأمر بالـ" خدعة التي لم تتم صناعتها في روسيا بل في دول عبر أوروبا ودول أخرى عبر العالم" مضيفاً "تلك الدول تنشررسائل "هستيرية" مبالغ فيها.

وبحسب قوله، فإن منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي المسؤولة عن تأزيم الوضع الحالي وليس روسيا ومرد ذلك هو "عدم احترام الضمانات الأمنية المتفق عليها شفهياً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".

ونفت روسيا اتهامات الغرب بأنها تخطط لغزو أوكرانيا، بعدما حشدت عشرات آلاف الجنود عند حدود جارتها، لكنها رفعت مطالب الشهر الماضي لضمانات أمنية واسعة النطاق من الغرب، بما في ذلك عدم السماح لأوكرانيا إطلاقا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي.

ورفضت الولايات المتحدة هذه المطالب بحسب ما أعلنه وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، الذي قال ما مفاده إن من حق كييف اختيار حلفائها ومعسكرها.

وأوضح فلاديمير تشيزوف " "ستندهشون من عدد الأسلحة التي نشرها الناتو على طول الحدود الروسية، ناهيك عن القواعد العسكرية وما إلى ذلك" مضيفاً "إن عدد تحليقات طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة على طول الحدود الروسية زاد بنسبة 60 بالمئة العام الماضي".

ومن بين العقوبات المحتملة التي يهدد بها الغرب موسكو، تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2".

لكن وفقًا للسفير، "لن تجد روسيا صعوبة في إيجاد أسواق أخرى لتسويق غازها الطبيعي"، وأوضح قائلاً: "أعتقد أن المستهلكين الأوروبيين يجب أن يكونوا أول من يعتريهم القلق، لأنهم سيعيشون بدون غاز روسي رخيص نسبياً و متوفر، وسيتعين عليهم إيجاد طرق أخرى لتدفئة منازلهم، فالشتاء لم ينته بعد" حسب قوله.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده تحاول إيجاد حل سلمي، لكن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

ولفت قائلا: " نحن نؤمن بالدبلوماسية، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يلتزم محاورونا هنا في أوروبا وخارج المحيط الأطلسي، بالمبدأ نفسه القائل بأن أي اختلاف يمكن ويجب حله بالوسائل الدبلوماسية".

وفي شأن متصل، قال تشيزوف إن "أي طموحات وأي خطط للانضمام إلى أي تحالف أمني يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح الأمن القومي للدول المجاورة". وختم قائلا: "إن الأمن القومي الروسي على المحك في الأزمة الحالية".