خبير أمريكي: بوتين يفكر في شيء آخر غير غزو أوكرانيا

قال مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث في مركز بروكينغ للسياسة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس إن "احتمال غزو روسيا أوكرانيا أقل مما يفترضه معظم الناس" مضيفاً أن بوتين "قد يكون يفكر في شيء آخر".

أهمية عامل المفاجئة لبوتين

وفقاً للخبير السياسي، وعند مراجعة الأحداث التاريخية التي شاركت فيها روسيا مؤخراً، تظهر أهمية عامل المفاجئة الذي يعتمد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقول أوهانلون:" فوجئنا عندما ضم بوتين شبه جزيرة القرم إلى روسيا، فوجئنا عندما غزت روسيا جورجيا في عام 2008، كما فوجئنا عندما انتقلت روسيا إلى سوريا في عام 2015. هذه المرة، أعطانا بوتين إشعاراً لأسابيع. لذلك ربما يكون لديه خطة أو مشروع آخر".

وأضاف أوهانلون "أفترض أن بوتين يريد دمج جزء من أوكرانيا إلى روسيا نظرياً، لكن فظاعة هذا النوع من العدوان ستكون عواقبه شديدة لدرجة أنني أعتقد أن العالم الغربي لن يتعامل معه أبداً بالطريقة نفسها. وإذا كان يحاول تقوية بلده، فلن ينجح. أعتقد أنه من المرجح أنه يحاول ترهيب أوكرانيا، كي لا تنضم إلى الناتو".

ويرجح الخبير أن يكون توقيت كل ما يحصل مرتبطاً بطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، وهو الطلب الذي قدمّه زيلينسكي نهاية العام الماضي.

"الحق في اختيار الحلفاء"

ومنذ أمس الأربعاء، رفضت الولايات المتحدة طلب روسيا الرئيسي بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وقالت إنها تعتقد أن موسكو مستعدة للغزو لكنها عرضت ما وصفته "بالمسار الدبلوماسي" الجديد للخروج من الأزمة.

أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّ واشنطن حدّدت "مساراً دبلوماسياً جاداً" لحلّ النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها للحكومة الروسية. وقال بعدما تمّ تسليم الرسالة إلى موسكو "نوضح بأنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها".

وأفاد بلينكن أنّ الرسالة أوضحت لموسكو أنّه بإمكان كييف اختيار حلفائها، متجاهلاً مطلباً روسياً بالحصول على تعهّد بألا تنضم أوكرانيا أبداً إلى حلف شمال الأطلسي.