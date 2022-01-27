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أوكرانيا

جندي يقتل خمسة أشخاص بالرصاص في مصنع عسكري بأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
على إحدى الجبهات شرق أوكرانيا
على إحدى الجبهات شرق أوكرانيا   -   حقوق النشر  AP Photo/Alexei Alexandrov

أعلن وزير الداخلية الأوكراني على فيسبوك أن الشرطة اعتقلت يوم الخميس جندياً من الحرس الوطني أطلق النار على حراس أمن في مصنع عسكري لأسباب مجهولة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وذكر بيان للشرطة أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس في مصنع بيفدنماش للصواريخ بمدينة دنيبرو بوسط البلاد أثناء تسليم الأسلحة للحراس.

وقتل الجندي، الذي كانت بحوزته بندقية كلاشنيكوف و200 طلقة، أربعة جنود وامرأة مدنية.

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي إن الجندي أرتيم ريابشوك سيتحمل كامل المسؤولية التي ينص عليها القانون، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جميع الملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة.

المصادر الإضافية • رويترز