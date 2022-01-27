جندي يقتل خمسة أشخاص بالرصاص في مصنع عسكري بأوكرانيا

أعلن وزير الداخلية الأوكراني على فيسبوك أن الشرطة اعتقلت يوم الخميس جندياً من الحرس الوطني أطلق النار على حراس أمن في مصنع عسكري لأسباب مجهولة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وذكر بيان للشرطة أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس في مصنع بيفدنماش للصواريخ بمدينة دنيبرو بوسط البلاد أثناء تسليم الأسلحة للحراس.

وقتل الجندي، الذي كانت بحوزته بندقية كلاشنيكوف و200 طلقة، أربعة جنود وامرأة مدنية.

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي إن الجندي أرتيم ريابشوك سيتحمل كامل المسؤولية التي ينص عليها القانون، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جميع الملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة.