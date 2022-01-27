شاهد: لاعبات كرة قدم يحتجن على حظر الحجاب في باريس أثناء المباريات الرسمية

شاركت لاعبات كرة قدم وهن محجبات في مباراة كرة قدم مرتجلة في حديقة لوكسمبورغ في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على قرار منعهن من ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية.

"الغرض من المبادرة السلمية التي نظمتها جمعية تحالف المواطنة، هو الاحتجاج على التعديل الذي صوّت عليه 160 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي والذي يهدف لحظر ارتداء الرموز الدينية داخل اتحادات الرياضة وبالتالي خلال فترة المنافسات الرسمية"، قالت فوني دياوارا الرئيسة المشاركة لمجموعة المحجبات، المنبثقة عن جمعية تحالف المواطنة.

وأضافت دياورا: "ما يزعجنا هو أنه تم استبعاد بعض الفتيات، بما في ذلك الآلاف من أولئك اللائي يرتدين الحجاب ويمارسن كرة القدم. إنهم بستبعدوننا مرة ​​أخرى، في حين أن القيم الأساسية لكرة القدم والرياضة هي الاتحاد والالتقاء".

وصوت أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي على حظر ارتداء الرموز الدينية خلال الفعاليات والمسابقات، التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وتقول فتاة أخرى: "نحن لا نرى لماذا يجب إزالة الحجاب. لا يوجد سبب، لا يوجد شيء في القانون يقول أن الحجاب ليس متماسكًا مع قيم الرياضة والرياضة. لذلك لا أفهم لماذا يتم إجبارنا على عدم ارتدائه لأنه لا يوجد شيء يبرر ذلك حقا".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن مؤخرا دفاعه عن مبدأ العلمانية في الرياضة وقد حصل على دعم مجلس الشيوخ الفرنسي. وقد اعتبرت الفتيات اللاتي ترتدين الحجاب أن "هذا شيء شخصي ولا يوجد حق، لا أحد يستطيع أن يطلب منا إزالته".