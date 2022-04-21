الهولندي إريك تن هاغ مدربا للشياطين الحمر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الخميس أن مدرب أياكس الهولندي إريك تن هاغ سيتسلّم مهماته على رأس "الشياطين الحمر"، بدءاً من الموسم المقبل وحتى حزيران/يونيو 2025، في خطوة يعوّل فيها النادي الإنكليزي على نهضة كروية تعيده إلى مستواه المعهود.

وقال النادي الإنكليزي في بيان "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال... اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي".

وأوضح مدير كرة القدم في النادي الإنجليزي جون مورتو أنه "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين حماسة ونجاحاً في أوروبا، واشتهر بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية والتزامه تجاه الشباب".

وأضاف مورتو أنه "في محادثاتنا مع إريك التي سبقت هذا التعيين، أُعجبنا بشدة برؤيته الطويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى الذي نريد أن ننافس فيه، وإصراره على تحقيق ذلك، وتابع قائلا: "نتمنى لإريك كل التوفيق لأنه يركز على تحقيق نهاية ناجحة للموسم في أجاكس ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف".

من جهته، قال تن هاغ البالغ 52 عاماً: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".

إريك تن هاغ أثناء حصة تدريبية لنادي أياكس الهولندي - أرشيف Martin Meissner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

وأضاف قوله: "سيكون من الصعب مغادرة أجاكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وعلى رغم مرور مدربين من طينة الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو، عجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الأسكتلندي أليكس فيرغوسون واكتفى بمشاهدة جاره اللدود مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الممتاز أربع مرات منذ تنحي الـ"سير" عام 2013.

2021 إريك تن هاغ يحمل كأس لقب الدوري الهولندي AP Photo

وأوكل يونايتد الى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق، حتى نهاية الموسم عقب إقالة النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب. ومنذ توليه المهمة في 2017، قاد تن هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين عامي 2019 و2020.

لم ننته بعد

من المؤكد أن مهمة أي مدرب سيتولى مسؤولية الإدارة الفنية ليونايتد ستكون شاقة مع فريق أمام عملية إعادة بناء، لاسيما مع وصول نجوم مثل الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد والأوروغوياني إدينسون كافاني الى نهاية عقودهم الصيف المقبل.

كما أن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ابن الـ 37 عاماً الذي عاد إلى يونايتد الصيف الماضي، غير مضمون بعد الموسم المخيب الذي شهد خروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، وتخلفه في الدوري الممتاز بعد 33 مرحلة بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت في وقت سابق إلى أن يونايتد أخّر الإعلان عن التعاقد مع تن هاغ احتراماً لأياكس الذي يصارع على لقب الدوري الهولندي مع أيندهوفن.

وبعد الإعلان الرسمي، قال الرئيس التنفيذي لأياكس الحارس الدولي السابق إدوين فان در سار إن "أربع سنوات ونصف هي فترة رائعة، لكننا كنا نرغب في إبقاء إريك لفترة أطول في أياكس. سوف يخطو خطوة إلى أحد أكبر الأندية في العالم، والذي يلعب في مسابقة رائعة. على أي حال، نحن مدينون بالكثير من الشكر لإريك على ما حققه مع أياكس حتى الآن، لكننا لم ننته بعد".

وأضاف الحارس الذي لعب بدوره ليونايتد بين عامي 2005 و2011 أنه "في نهاية الموسم سألقي نظرة مكثفة على رحيله. في الوقت الحالي، تعتبر جميع المباريات الأخيرة من الموسم مهمة، حيث نريد جميعاً تمديد فترة احتفاظنا باللقب المحلي".