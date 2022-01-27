شاهد: بعد العواصف.. الثلوج تغطي الأردن

غطت الثلوج مناطق واسعة من الأردن، بعد أو ضربت عاصفة شتوية المملكة، حيث قررت السلطات تعليق الدروس في جميع المؤسسات التعليمية بسبب الظروف المناخية القاسية.

وفي العاصمة عمان، تحدى بعض الأهالي برودة الطقس ليمرحوا ويلعبوا بكرات الثلج، بينما انهمك آخرون في إخراج سياراتهم من المسالك التي تعطلت فيها.

ويقول محمد عبد الله القاطن في عمان إن شعوره لا يوصف بنزول المطر وتساقط الثلج في نهاية الموسم، آملا أن تكفي كميات المياه الناس عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وقد جلبت العاصفة ظروفا جوية شديد البرودة إلى المنطقة، ما تسبب في إرباك حركة النقل وتأجيل حملات التطعيم ضد كوفيدـ19. وقد تجاوز سمك تراكمات الثلج عشرين سنتمترا على المرتفعات، أما البرودة فقط انخفضت إلى ما دون الصفر.