شاهد: القدس تحت الثلج ..بياض نادر يغطي البلدة القديمة

استيقظ سكان مدينة القدس صباح الخميس على منظر الثلوج وهي تغطي بعض مواقع المدينة الأكثر شهرة، وقد جلب لهم المشهد فرصة التمتع بالمنظر واللعب في الثلج، في وقت تضرب منطقة الشرق الأوسط عاصفة شتوية جلبت معها الأمطار الغزيرة والرياح القوية، بينما نادرا ما تتساقط الثلوج في القدس.

فقد غطى كساء من بياض الثلج أسطح مباني المدينة القديمة، وتناثر الثلج فوق القبة الذهبية لمسجد الصخرة، بينما امتدت مآذن المساجد وصلبان الكنائس تلامس عنان السماء الملبدة بالغيوم.

وأمام باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة، تجمع فلسطينيون في الساحة، التي تشهد من حين لآخر صدامات مع القوات الإسرائيلية، وتلقف شبان فلسطينيون فيما بينهم كرات الثلج الناعمة، تحت أنظار عناصر للشرطة الإسرائيلية القريبة من عين المكان.

وفي أماكن أخرى استمتع يهود أرثودوكس برمي كرات الثلج، محاولين تجنب الانزلاق في الشوارع التي غطتها الثلوج، بينما كانت بلدية القدس تحثت الأهالي على أن يلزموا بيوتهم.