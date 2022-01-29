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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: واشنطن سترسل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية "في المدى القريب"

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بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
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الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 19 يناير 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 19 يناير 2022   -   حقوق النشر  Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه سينقل قوات أمريكية إلى دول أوروبا الشرقية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "في المدى القريب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد وضعت نحو 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

كما شدد بايدن مجددًا على أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا التي ليست عضوًا في التحالف العسكري.

وسيُشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقيّة وسيلة إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد يشنّ هجومًا على أوكرانيا في شباط/فبراير.