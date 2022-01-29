بايدن: واشنطن سترسل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية "في المدى القريب"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه سينقل قوات أمريكية إلى دول أوروبا الشرقية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "في المدى القريب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد وضعت نحو 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

كما شدد بايدن مجددًا على أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا التي ليست عضوًا في التحالف العسكري.

وسيُشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقيّة وسيلة إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد يشنّ هجومًا على أوكرانيا في شباط/فبراير.