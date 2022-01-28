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الولايات المتحدة الأمريكية

مصادر: إدارة بايدن تتجه لحرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي   -   حقوق النشر  Jason DeCrow/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن من المقرر أن يوجه بلينكن مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأولويات الأمن القومي الأخرى بعد أن فشلت مصر في تلبية شروط حقوق الإنسان التي حددتها إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال مسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه "في حين أن الوزير لم يتخذ قرارا نهائيا، وإذا لم تحدث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى".