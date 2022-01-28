وزير الدفاع الأمريكي يقول إن بوتين قادر الآن على التحرك العسكري ضد أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح يملك القدرة العسكرية على التحرك ضد أوكرانيا، في الوقت الذي تعزز فيه موسكو قواتها قرب الحدود بين البلدين. وأشار أوستن أمام الصحفيين إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تركز على مواجهة التضليل الروسي، بما في ذلك أي شيء يمكن استخدامه ذريعة لشن هجمات على أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك إمدادها بأسلحة إضافية مضادة للدروع. وقال الوزير ليس هناك "أيّ مبرر" ليفضي هذا الوضع بالضرورة الى نزاع"، في إشارة لوجود وقت ومكان للدبلوماسية.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي الجمعة من أنّه إذا شنّت روسيا هجوماً عسكرياً واسع النطاق على جارتها أوكرانيا فإنّ الكلفة البشرية لمثل هذا ستكون "مروّعة".

وقال الجنرال ميلي خلال مؤتمر صحفي "يمكنكم أن تتخيّلوا كيف سيكون الأمر في المناطق الحضرية المكتظّة"، مؤكّداً أنّ هجوما كهذا سيؤدّي إلى "عدد كبير من الضحايا". وأضاف "سيكون مروّعاً، سيكون فظيعاً".

وينتشر أكثر من مائة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية منذ نهاية العام 2021، وهو الأمر الذي تعتبره واشنطن مؤشرا إلى اجتياح وشيك للجمهورية السوفياتية السابقة.