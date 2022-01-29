بعد انسحاب أخيه سعد.. بهاء الحريري يعلن خوض "معركة استرداد الوطن"

قال بهاء الحريري، نجل رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، إنه سيواصل مسيرة والده وإنه سيخوض "معركة استرداد الوطن".

أعلن بهاء الحريري دخوله الحياة السياسية اللبنانية قائلا إنه سيخوض معركة "استرداد الوطن" ويواصل مسيرة والده الراحل، وجاء ذلك بعد أيام من إعلان شقيقه سعد إنهاء دوره في الحياة العامة.

وبحسب مستشاره الإعلامي جيري ماهر، فإن بهاء لن يرشح نفسه في الانتخابات وإنه، عوضا عن ذلك، سيساند قوائم انتخابية في أنحاء لبنان تحت شعار "سوا للبنان" وهي حركة أسسها ومولها بهدف الإصلاح.

وبهاء، بحسب موقعه على الإنترنت، رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته اللبنانية، وتشمل مصالحه استثمارات عقارية في لبنان والأردن.

وأنهى الإعلان الذي أصدره سعد الحريري دوره في الحياة السياسية الطائفية في لبنان قبل أربعة أشهر من الانتخابات النيابية الأمر الذي زاد من الغموض الذي تعيشه دولة تصارع أزمة مالية طاحنة.

وعزا سعد قراره إلى عوامل من بينها نفوذ إيران الذي قال إنه يمنع أي تغيير إيجابي في لبنان.

واختير سعد لتولي الدور السياسي لوالده في عام 2005 وشغل منصب رئيس الوزاء ثلاث مرات. واتسمت السنوات الأولى من عمله السياسي بالمواجهة مع جماعة حزب الله مما كان من شأنه اندلاع صراع لفترة وجيزة في عام 2008.

ولاحقا عقد سعد تسوية سياسية مع الجماعة قال إنها جنبت لبنان حربا أهلية. وضعفت أسهمه السياسية في السنوات الماضية بعد أن تخلت عنه السعودية وعن دور سياسي في لبنان تكلف مليارات الدولارات وأخفق في كبح جماح حزب الله.

وبهاء الحريري منتقد صريح وقوي لتسويات شقيقه مع جماعة حزب الله وحلفائها.