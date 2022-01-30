روسيا تستعرض طائراتها المقاتلة الجديدة "سوخوي-30" وسط توتر جيوسياسي مع الغرب بسبب أوكرانيا

أظهر التلفزيون الرسمي الروسي عرض أربع طائرات سوخوي المقاتلة الجديدة من طراز سوخوي SU-30SM2، الأحد، في منطقة كالينينغراد وسط توتر جيوسياسي متزايد مع الدول الغربية.

صنعت الطائرات المقاتلة التي تم تسليمها إلى قاعدة تشيرنياكوفسك الجوية في مصنع إيركوتسك للطيران وستكون جزءا من أسطول البلطيق الروسي.

وتمتلك المقاتلات الجديدة متعددة الأغراض محركات ورادارات أكثر حداثة مقارنة بطرازات SU-30 السابقة، كما يمكنها حمل ترسانة من أسلحة جو ـ جو وأرض، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

قال أوليغ شيفتشينكو، رئيس جهاز أمن الطيران في القاعدة الجوية، لوسائل إعلام روسية إن الإمكانيات الحقيقية لهذه الطائرات المقاتلة "ما زالت قيد الدراسة".

وسط توتر مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، أطلقت روسيا مناورات عسكرية عبر جبهات متعددة. وأدى حشدها لما يقدر بنحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا إلى تحذيرات قوية متزايدة من الغرب في حال قررت موسكو شن الحرب.

وتطالب روسيا بدورها بأن يتعهد الناتو بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف ووقف نشر الأسلحة بالقرب من الحدود الروسية ودحر قواتها من أوروبا الشرقية.