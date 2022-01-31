شاهد: أكبر مسابقة صيد خيرية في الجليد تقام بمدينة مينيسوتا الأمريكية

شارك ما يقارب من 10000 صياد سمك في النسخة الـ 32 لأكبر مسابقة صيد خيرية في العالم على الجليد أقيمت السبت في خليج هول إن ذا داي بمدينة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. قدم الصيادون من جميع من جميع أنحاء الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الحدث الخيري الأكبر في العالم.

الحدث الخيري السنوي ينظمه متطوعون أمريكيون، وقد تمكنت التظاهرة من جمع حوالي 4 ملايين دولار على مر السنين وزعت على 67 جمعية خيرية.

يقوم المشاركون بحفر ثقب في الجليد للتمكن من الصيد وأمل البقاء على قائمة المشاركين المتصدرين للمسابقة.

عند منتصف النهار، سجل أول صياد محظوظ ناثان سولار من باوديت السمكة الأولى في البطولة، وهي سمكة يبلغ وزنها 0.11 رطلا. وقال سولار أنه تمكن من اصطياد السمكة على عمق 19 قدمًا.

بلغ عدد الأسماك المصطادة 750 سمكة خلال البطولة التي استمرت ثلاث ساعات هذا العام. وتمكن كودي ساباتورا من كوربوس كريستي في تكساس من التفوق على بقية المشاركين.

بالنسبة للعديد من المشاركين في المسابقة، ليس يشكل الفوز العامل الذي يجذبهم إلى إكسترافاجانزا كل عام وإنما روح المنافسة في الطبيعة ولقاء عدة أشخاص.

يقول دوج بيبينبورج المشارك المخضرم في المنافسة منذ 31 عامًا "إنه حدث رائع والهدف منه نبيل. لا يهم الفوز وإنما لقاء الآخرين". أما جيري مكروري الذي يشارك في المنافسة منذ ما يقرب من 20 عامًا ومن دون اصطياد أي سمكة فيقول "أستمر في المحاولة لأنني عنيد جدًا ولايمكن أن أتوقف".

يشكل العمل الخيري أو الصيد محور المنافسة، ولكن العامل الوحيد الذي يشترك فيه المشاركون والذي يظل ثابتًا على مر السنين هي الذكريات التي تدوم مدى الحياة.