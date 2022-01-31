اصطدام سفينة بناقلة نفط قبالة الساحل الهولندي وسط العاصفة "كوري"

أرسل خفر السواحل الهولندي زوارق إنقاذ وطائرات هليكوبتر لإجلاء 18 من سفينة اصطدمت بسفينة أخرى وسط عاصفة قبالة ساحل البلاد.

وقال خفر السواحل في بيان إن سفينة الشحن جولييتا دي المسجلة في مالطا كانت متجهة إلى أمستردام قادمة من ألمانيا عندما اصطدمت بناقلة نفط وكيماويات.

كان الماء يتسرب إلى سطح جولييتا دي. وقال خفر السواحل إنه تم إجلاء الطاقم البالغ عدد أفراده 18 مضيفا أن الوضع مستقر بالنسبة لناقلة النفط.

وتواجه جهود الإنقاذ عقبات بسبب العاصفة "كوري" المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في بحر الشمال.