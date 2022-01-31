أوكرانيا تعتقل مجموعة تشتبه في أنها تخطط لأعمال شغب

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية الإثنين إن الشرطة اعتقلت الأحد مجموعة من الأشخاص يشتبه في أنهم يخططون لأعمال شغب في العاصمة كييف ومدن أخرى لزعزعة الاستقرار في وقت يتصاعد فيه التوتر مع روسيا.

وقالت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن روسيا قد تكون تحضر لغزو جديد للأراضي الأوكرانية بعد أن حشدت قوات قوامها نحو مئة ألف جندي على الحدود، وتقول أوكرانيا إن روسيا تعمل على ترويعها وزعزعة استقرارها.

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي في إفادة صحفية بثها التلفزيون إنه كان من المفترض أن يشارك نحو خمسة آلاف شخص في أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في خمس مدن في شمال ووسط أوكرانيا.

وأضاف "هذا الإجراء الذي كان مخططا له مسبقا كان يستهدف بالأساس أعمال عنف والتخطيط لأعمال شغب ولا علاقة له بالاحتجاجات السلمية".

وتابع الوزير إن تخطيط المجموعة "كان يهدف... إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا". ولم يوضح الوزير عدد المقبوض عليهم أو من وراء التخطيط لزعزعة الاستقرار.

ونفت روسيا، التي استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ودعمت متمردين موالين لها في الشرق، مرارا اعتزامها تكرار غزو أوكرانيا.