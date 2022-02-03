محكمة الاستئناف في فرنسا تؤكد تغريم طارق رمضان لكشفه هوية امرأة اتهمته باغتصابها

أكدت محكمة الاستئناف في باريس الخميس تغريم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان لكشفه في كتاب وعبر قناة تلفزة هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن.

وحكم على رمضان المتهم باغتصاب خمس نساء بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الاعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرق فرنسا) العام 2009.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.

وفي كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقي ل"كريستيل" 84 مرة. وذكر رمضان الاسم ايضا خلال مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في- ار ام سي".

واشار محامي رمضان وعدي الحماموشي الى "دينامية ايجابية" بالنسبة الى موكله، مبديا "رضاه" عن نجاحه في خفض قيمة الغرامة.

واتهم رمضان بانتهاك قانون 29 تموز/يوليو 1881 حول حرية الصحافة والذي يحظر "نشر معلومات تتصل بهوية ضحية اعتداء او تحرش جنسي" من دون اتفاق مكتوب.

كذلك، حكم على رمضان الخميس بان يدفع ل"كريستيل" الفي يورو كتعويض، في مقابل خمسة آلاف يورو ابتدائيا.