مواجهة طارق رمضان بسيدة ادعت أنه اغتصبها عام 2009

يواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان تهمة جديدة بالاغتصاب من قبل مدعية قالت إن رمضان اغتصبها في أحد فنادق مدينة ليون الفرنسية عام 2009.
واستمع القضاء الفرنسي لمدة ثماني ساعات إلى إدلاءات الطرفين، واستمرت المواجهة الحادة بينهما طيلة الجلسة. وأصر كل طرف على موقفه أمام القضاة الثلاثة المكلفين بالقضية في قصر العدل في العاصمة باريس.
وتُعرف المدعية الجديدة باسم " كريستيل" في وسائل الإعلام الفرنسية، إلا أن هويتها الحقيقية لم تُكشف للعلن . وبذلك تنضم كريستيل إلى أخريات وجهن لرمضان تهمة الاغتصاب في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا.
وبينما تتهم كريستيل الأستاذ في جامعة أكسفورد باغتصابها في غرفة بفندق في مدينة ليون في 9 تشرين الأول/أكتوبر عام 2009، يُصر رمضان على أنه ما كان بينهما لم يتجاوز " تبادل رسائل إغراء جنسي افتراضي".
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وأضاف محامي المدعية أريك موران، إن موكلته مصممة على موقفها وقال إن كريستيل "ضحية رمضان وعانت لمدة عشر سنوات وليست عدوة له".
وفي شباط/فبراير الماضي، وجه القضاء الفرنسي لرمضان تهمة اغتصاب الناشطة هندة عياري عام 2012.