شاهد: الزعيم الكوري كيم جونغ أون يستعرض مهاراته في الفروسية على الشاطئ في فيديو دعائي

بثت القناة التلفزيونية الحكومية KRT في كوريا الشمالية شريط فيديو يظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يستعرض مهاراته في الفروسية في فيلم وثائقي دعائي يتحدث عن إنجازاته خلال العام الماضي. ُصور زعيم الدولة الغامضة على ظهر حصان على شاطئ عند غروب الشمس .

الفيلم الذي تستغرق مدته 110 دقائق، حمل عنوان "عام النصر العظيم 2021" تناول نجاحات كيم جونغ أون في تطوير برنامج الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.

وفي مقطع من الشريط الدعائي ظهر كيم، الزعيم الغامض، وهو ينزل ببطء الدرج بخطوات مثقلة، يتبعه مجموعة من المسؤولين خلال زيارة إلى موقع بناء. بدا كيم نحيفا بشكل ملحوظ يحمل مظلة وبدا كأنه يواجه بعض الصعوبات في الحركة، لكن التعليق الذي صاحب الفيلم حمل الإطراء الكلاسيكي المعتاد للزعيم.

وقال المعلق "كيم جونغ أون، أظهر لنا جانبه الأبوي من خلال تحدي الثلوج والأمطار والرياح بإصرار خلال تعامله مع مصير الأمة. لقد عامل الناس مثل أطفاله وأظهر جانبه الأمومي، حيث كرس جسده بالكامل لتحقيق أحلام الناس".