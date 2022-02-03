شاهد: روسيا تنشر فيديو لطائرة توبوليف تي يو-142 المضادة للغواصات

شاهد: روسيا تنشر فيديو لطائرة توبوليف تي يو-142 المضادة للغواصاتمحادثة
بقلم: يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر طائرة مضادة للغواصات تحمل اسم "توبوليف تي يو-142" وهي تحلق فوق المحيط الأطلسي.
وتعد توبوليف تي يو-142 طائرة دورية واستطلاع بحري ومتخصصة في الحرب المضادة للغواصات
وقالت وزارة الدفاع إن أطقمها أجرت تدريبات "للبحث عن غواصات فوق المياه المحايدة لنهر بارنتس والبحر النرويجي والمحيط الأطلسي" وأن طائرتها كانت برفقة مقاتلات من القوات الجوية النرويجية وسلاح الجو البريطاني.