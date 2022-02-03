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روسيا

شاهد: روسيا تنشر فيديو لطائرة توبوليف تي يو-142 المضادة للغواصات

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بقلم:  يورونيوز
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طائرة توبوليف تو 142 المضادة للغواصات
طائرة توبوليف تو 142 المضادة للغواصات   -   حقوق النشر  AFP

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر طائرة مضادة للغواصات تحمل اسم "توبوليف تي يو-142" وهي تحلق فوق المحيط الأطلسي.

وتعد توبوليف تي يو-142 طائرة دورية واستطلاع بحري ومتخصصة في الحرب المضادة للغواصات

وقالت وزارة الدفاع إن أطقمها أجرت تدريبات "للبحث عن غواصات فوق المياه المحايدة لنهر بارنتس والبحر النرويجي والمحيط الأطلسي" وأن طائرتها كانت برفقة مقاتلات من القوات الجوية النرويجية وسلاح الجو البريطاني.