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سوريا

مسؤولون أمريكيون: قنبلة زعيم الدولة الإسلامية أدت لتناثر أشلاء خارج المبنى

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بقلم:  يورونيوز
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زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي.
زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قال مسؤولون أمريكيون الخميس إن التفجير الناجم عن القنبلة التي فجرها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عندما اقتربت منه القوات الأمريكية كان من القوة بحيث أدى إلى تناثر أشلاء خارج المبنى وفي محيط المبنى، وحملوا التنظيم المسؤولية عن سقوط جميع الضحايا المدنيين.

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وقال أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة للصحفيين بشأن المهمة "جميع الضحايا في الموقع سقطوا نتيجة أفعال إرهابيي داعش داخل المنزل"، في حين رفض تقديم تقدير لعدد القتلى المدنيين.

المصادر الإضافية • رويترز