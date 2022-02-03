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أوكرانيا

زيلينسكي يقول إنّه بحث وماكرون "تعزيز" العملية السلمية في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي   -   حقوق النشر  AP/Ukrainian Presidential Press Office

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه بحث الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سُبل "تسريع العملية السلمية" في بلاده، في وقت يخشى الغرب غزواً عسكرياً لأوكرانيا.

وإثر المكالمة كتب زيلينسكي على تويتر أنّ "الحوار تواصل مع إيمانويل ماكرون بشأن مواجهة التحدّيات الأمنية وتسريع عملية السلام في إطار صيغة النورماندي" التي تضمّ روسيا وأوكرانيا وبلدين وسيطين هما فرنسا وألمانيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب