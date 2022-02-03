زيلينسكي يقول إنّه بحث وماكرون "تعزيز" العملية السلمية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه بحث الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سُبل "تسريع العملية السلمية" في بلاده، في وقت يخشى الغرب غزواً عسكرياً لأوكرانيا.

وإثر المكالمة كتب زيلينسكي على تويتر أنّ "الحوار تواصل مع إيمانويل ماكرون بشأن مواجهة التحدّيات الأمنية وتسريع عملية السلام في إطار صيغة النورماندي" التي تضمّ روسيا وأوكرانيا وبلدين وسيطين هما فرنسا وألمانيا.