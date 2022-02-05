القضاء المصري يتهم رسمياً رجل أعمال بـ"هتك عرض فتيات" في دار أيتام

اتهم القضاء المصري رسمياً السبت رجل الأعمال محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات "سي بي سي" التلفزيونية واسعة الانتشار، بـ"الاتجار بالبشر" و"هتك عرض فتيات" يقمن في دار للأيتام يمتلكها.

وقال النائب العام في بيان أنه أحال رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر" التي تشمل في القانون المصري الاغتصاب والاعتداء الجنسي وتصل عقوبتها الى السجن 25 عاماً.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت قيام "المتهم بهتك عرض سبع فتيات أطفال (تقل أعمارهن عن 18 عاماً) بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهداً وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي".

وأكدت التحقيقات، بحسب البيان "إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيّاً، وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه".

وأوضح البيان أن "الفتيات السبع المجني عليهن" من بين الشهود الـ13.

والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام. وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.

وكانت النيابة العامة قررت حبس الأمين احتياطياً على ذمه التحقيقات في الثامن كانون الثاني/يناير موضحة أنها أمرت بالقبض عليه بعدما تلقت بلاغاً من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به المتهم بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف (120 كيلوكتر جنوب القاهرة).

وأكدت النيابة العامة أنها استمعت فور القبض عليه لأقوال "الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن بدون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة" بحسب مصدر قضائي.

وأكدت تحريات الشرطة "صحة ارتكاب المتهم للجريمة"، إلا أنه "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، بحسب المصدر نفسه.