شاهد | عاصفة ثلجية قوية تكتسح اليابان

يتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان تساقطاً كثيفاً للثلوج في مناطق بشكل رئيسي على طول بحر اليابان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقولون إن كمية الثلوج المتساقطة قد تؤدي إلى انهيارات، ويحذرون من سقوط أسطح المنازل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن نمط الضغط الشتوي القوي والكتلة الهوائية الباردة تؤثران على المناطق الممتدة من هوكايدو إلى منطقة تشوجوكو. يتزايد تساقط الثلوج في محافظتي نيجاتا وناغانو وأيضاً في منطقة هوكوريكو.

ويمكن أن تبلغ سماكة الثلج في الساعات الأربع والعشرين المقبلة (حتى صباح الأحد) 90 سم في الأجزاء الجبلية من منطقة هوكوريكو ومحافظة نيغاتا، و70 سم في منطقتي توكاي وكانساي، و60 سم في منطقة توهوكو، و50 سم في جبال محافظة ناغانو.

ويقول المسؤولون إنه من المتوقع أن تنتقل كتلة الهواء البارد إلى المحيط الهادئ، مما يعني أن الثلج قد يتراكم أيضاً في الأراضي المسطحة في توكاي وفي أماكن أخرى، وقد تؤدي العاصفة إلى تعطل حركة النقل البري والجوي.